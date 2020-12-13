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В России за сутки вновь выявлено свыше 28 тысяч случаев коронавируса

Полностью побороть болезнь за это же время удалось 20 277 пациентам.

13 декабря 2020, 08:08

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 28 080 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом у 19,6% из них не было симптомов CoViD-19.

  • Фото © стопкоронавирус.рф
    Фото © стопкоронавирус.рф
  • Фото © стопкоронавирус.рф
    Фото © стопкоронавирус.рф
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © стопкоронавирус.рф

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Лидерами по количеству новых пациентов стали Москва (+6425), Санкт-Петербург (+3768), Подмосковье (+1444), Нижегородская область (+497) и Республика Карелия (+417).

За всё время в России зафиксировали 2 653 928 случаев коронавируса. Полностью побороть болезнь удалось 2 106 235 пациентам, при этом за прошедшие сутки выздоровело 20 277 человек. С начала пандемии в стране зарегистрирован 46 941 летальный исход, из них 488 — за последние 24 часа.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали возможные последствия коронавируса для организма.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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