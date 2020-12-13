Вирусолог оценил данные о победе над коронавирусом с помощью зубной пасты

Поэтому нам нужно пережить эту пандемию: ей нужно противопоставить хорошую иммунную прослойку населения. Конечно, сейчас и медики, и химики стараются найти какие-то противовирусные средства, и если они что-то находят, это только добавка в копилку наших знаний. Но это совершенно не исключает всего того багажа, который уже накоплен почти вот за год

Виктор Зуев Вирусолог, экс-глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи