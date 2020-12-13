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Вирусолог оценил данные о победе над коронавирусом с помощью зубной пасты

Уход за полостью рта не может заменить другие меры предосторожности, напомнил он.

13 декабря 2020, 12:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Зубные пасты с цинком и оловом действительно могут поспособствовать эффективной нейтрализации коронавируса. Об этом в разговоре с RT сообщил вирусолог, экс-глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев.

По его словам, паста правда может помочь, однако чистка зубов не способна полностью заменить другие противокоронавирусные меры — социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим. К тому же ковид оказался достаточно "липучей" инфекцией.

Поэтому нам нужно пережить эту пандемию: ей нужно противопоставить хорошую иммунную прослойку населения. Конечно, сейчас и медики, и химики стараются найти какие-то противовирусные средства, и если они что-то находят, это только добавка в копилку наших знаний. Но это совершенно не исключает всего того багажа, который уже накоплен почти вот за год

Виктор Зуев

Вирусолог, экс-глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

В России за сутки вновь выявлено свыше 28 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки вновь выявлено свыше 28 тысяч случаев коронавируса

Полностью побороть болезнь за это же время удалось 20 277 пациентам.

Напомним, учёные выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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