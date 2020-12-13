Погибший во времена ВОВ советский солдат "вернулся" на родину — видео
Останки военного обнаружили в Белоруссии.
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Белорусские поисковики передали останки советского солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны, его родственникам. Личность военного удалось установить благодаря капсуле с запиской, им оказался уроженец Брянской области Владимир Лайков.
— Найти именного бойца — это большая удача, особенно в Белоруссии. Была найдена гильза от винтовки Мосина с запиской внутри. При тщательной проверке этой ячейки были обнаружены останки солдата. Записка сохранилась, поэтому без проблем нам удалось установить имя, — рассказал руководитель гомельского областного общественного объединения "Память Отечества" Игорь Свириденко.
Он также отметил, что в записке было указано имя сестры солдата. После обнаружения находки поисковики стали разыскивать родственников погибшего. Подробности о бое, в котором пал воин, выяснить не удалось, но в последний раз живым Лайкова видели в Гомеле.
Солдат поступил на службу в полк в сентябре 1943-го, а уже в ноябре 19-летний военный в последний раз вышел на связь с родными. Он погиб под Лоевом. Родственники Лайкова не раз пытались его найти, но безрезультатно.
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Церемония передачи останков состоялась на границе Белоруссии и России — нулевом километре трассы Брянск — Гомель.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин позвонил ветерану Великой Отечественной войны из Ессентуков, которая загадала желание об этом на Новый год.
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