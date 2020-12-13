"Было не по себе". Песков рассказал, как болел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который весной вместе с супругой Татьяной Навкой переболел коронавирусом, рассказал, что "болезнь неприятная" и лучше избегать встречи с ней.

— Хотя, с другой стороны, я вот сейчас хожу с антителами, которые я тогда в мае заработал, и чувствую себя достаточно спокойно, — отметил он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

Песков также отметил, что "определённый страх присутствовал", когда он узнал, что заболел CoViD-19. По словам представителя Кремля, с супругой они заболели фактически в один день, и первые два дня было терпимо, а позже состояние ухудшилось. Но самое неприятное ждало на седьмой-девятый день болезни, когда после недельного лечения пресс-секретарь президента почувствовал себя ещё хуже, а зона поражения лёгких только увеличилась.

— Врачи рассказывают, может буквально за ночь удвоиться зона поражения. Было не по себе. Ну и такие ощущения очень странные от болезни в целом, — поделился пресс-секретарь главы государства.

Песков также признался, что дети в семье тоже болели, но позже. Осталось загадкой, почему они не заразились вместе с родителями, хотя те не изолировались от них, а подхватили CoViD-19 спустя несколько месяцев.

Напомним, о заражении Пескова коронавирусом стало известно 12 мая. 8 июня он вернулся на работу в офис.