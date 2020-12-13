Мясников объяснил наезды западных СМИ на российские вакцины от коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников выразил уверенность в том, что все наезды на российские вакцины от коронавируса со стороны западных СМИ, начавшиеся после старта масштабной вакцинации, — не более чем намеренная пропаганда, искажающая реальный смысл происходящего. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

— Началась массовая вакцинация от коронавируса в России и в некоторых других странах. И сразу споры: чья вакцина лучше? Эффективнее? Безопаснее? Мне кажется, что споры бессмысленные. Самая лучшая вакцина та, которая доступна и разрешена в данном месте в данный период времени. А наезды на нашу вакцину со стороны западных СМИ — пример умышленно извращающей смысл происходящего пропаганды, — указал Мясников.

Врач отметил, что высказывания общественности о недостаточном объёме клинических испытаний российских препаратов со временем опровергаются тем, что всё больше людей получают вакцину при отсутствии каких-либо побочных действий.

— Надо понимать, что на существующих противоковидных вакцинах процесс не остановится. Сегодня в мире разрабатывается 140 различных вакцин от CoViD-19: в России, США, Австралии, Европе, Казахстане, Индии, Китае и в других странах, — уточнил Мясников.

Доктор напомнил, что прогресс не стоит на месте, соответственно, новые препараты появятся "и у нас, и у них". Телеведущему странно видеть "мутную ругань в нашу сторону" вместо удовлетворения по поводу создания вакцин.

Телеведущий добавил, что у существующих ныне вакцин есть особенности, затрудняющие их массовое применение. Так, например, все они, как правило, должны храниться в глубокой заморозке, поскольку приходят в негодность уже через полчаса после размораживания, а также нуждаются в двукратном введении, что означает потребность в огромном количестве морозильных камер. Поэтому в настоящее время ведутся работы по совершенствованию противокоронавирусных препаратов в плане удобства их применения.

Ранее доктор Мясников жёстко ответил критикам из-за прогнозов по коронавирусу.