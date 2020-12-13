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Категорий: 17

Под Уфой женщина замёрзла насмерть, застряв в заборе

В деле разбирается Следственный комитет.

13 декабря 2020, 14:41
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/incident02" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Башкортостан</a>"</p>

Фото © VK / "Инцидент Башкортостан"

В Башкирии женщина замёрзла насмерть после того, как застряла в заборе и повисла головой вниз. Была ли она пьяна во время попытки перелезть через ограждение, пока не ясно.

Инцидент произошёл в Чишминском районе республики. Тело женщины, свисающее с металлического ограждения, обнаружили, когда она уже не дышала. По предварительной информации, она скончалась от переохлаждения. Как сообщили Лайфу в местном управлении СК, по факту смерти проводится проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии два человека сбились с пути и замёрзли в собственном автомобиле, который на 50-градусном морозе покрылся ледяной коркой. Один из них скончался от обморожения, второго же удалось спасти.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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