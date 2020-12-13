В Москве полиция задержала 10-летнюю девочку с наркотиками в карманах

В подъезде дома на юге столицы полиция задержала 10-летнюю девочку, у которой при себе было 76 свёртков с неизвестным веществом. В десяти из них был найден метадон, остальные отправлены на экспертизу, сообщила пресс-служба УВД по ЮАО ГУ МВД г. Москвы.

Выяснилось, что малолетняя москвичка действовала по указанию собственного отца. Сначала оперативники задержали 47-летнего мужчину, а затем в одном из ресторанов взяли с поличным ещё одного подозреваемого.

В ходе обысков были найдены дополнительные улики, свидетельствующие о преступном умысле мужчин, их арестовали. По установленным фактам возбуждён ряд уголовных дел. Девочку, пойманную с наркотиками, отправили в медучреждение.

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге начался суд над 25-летней Дарьей Беляевой. Её обвиняют в контрабанде наркотиков. Девушка заказала себе в интернет-аптеке антидепрессант Elontril из Польши. Оказалось, в нём есть бупропион. Это производное запрещённого в России эфедрона.