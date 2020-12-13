Губерниев в прямом эфире засунул в рот варежку, а после назвал себя клоуном

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" засунул варежку себе в рот. Сделал он это потому, что перед женской эстафетой на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии пообещал съесть перчатку, если российская сборная не попадёт в тройку лидеров.

Команда заняла восьмое место и в тридцатый раз осталась без медалей, поэтому Губерниев частично сдержал своё обещание, но в ответ получил массу критики. Пользователи Сети назвали его поступок неадекватным, а его самого — клоуном. Впрочем, этого комментатор отрицать не стал.

— Я клоун, как Юрий Никулин, как Леонид Енгибаров, как Карандаш, как Олег Попов. А ещё я бременский музыкант: помните, те, которые "мы своё призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям". Мне очень лестно, когда говорят, что я шут. Пусть меня так зовут, — сказал он изданию "Подъём".

Губерниев напомнил, что спорт — это шоу, поэтому старается снизить градус критики в адрес спортсменов из-за их неудач, принимая удар на себя.

Ранее Дмитрий Губерниев вступился за российского футболиста Валерия Сарамутина, который отказался преклонить колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), и назвал всю ситуацию вокруг скандала абсурдом.