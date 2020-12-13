На Кубани похоронили жертв жестокого убийцы из Армавира

В Армавире прошли похороны девушки и её брата, которых жестоко убил молодой человек погибшей. Проститься с ними пришло большое количество местных жителей.

Как видно на кадрах с места события, оказавшихся в распоряжении Лайфа, шествие началось от дома, где, вероятно, живёт семья убитых. Позже процессия переместилась на кладбище.

Собеседник Лайфа выдвинул версию, объясняющую, почему 9-летний мальчик стал триггером для обезумевшего преступника. К слову, измена девушки, скорее всего, ни при чём.

Криминалист: Убийца из Армавира мог ревновать возлюбленную к её маленькому брату Собеседник Лайфа выдвинул версию, объясняющую, почему 9-летний мальчик стал триггером для обезумевшего преступника. К слову, измена девушки, скорее всего, ни при чём.

Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря.