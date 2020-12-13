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На Кубани похоронили жертв жестокого убийцы из Армавира

Преступника, учинившего расправу, накануне объявили в федеральный розыск.

13 декабря 2020, 13:07
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Видео © LIFE

В Армавире прошли похороны девушки и её брата, которых жестоко убил молодой человек погибшей. Проститься с ними пришло большое количество местных жителей.

Как видно на кадрах с места события, оказавшихся в распоряжении Лайфа, шествие началось от дома, где, вероятно, живёт семья убитых. Позже процессия переместилась на кладбище.

Ранее Лайф рассказывал, что убийцу объявили в федеральный розыск.

Криминалист: Убийца из Армавира мог ревновать возлюбленную к её маленькому брату

Криминалист: Убийца из Армавира мог ревновать возлюбленную к её маленькому брату

Собеседник Лайфа выдвинул версию, объясняющую, почему 9-летний мальчик стал триггером для обезумевшего преступника. К слову, измена девушки, скорее всего, ни при чём.

Напомним, мужчина на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, который бросил на берегу моря.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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