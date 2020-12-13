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Собянин пообещал не ограничивать продажу алкоголя в праздники

По его словам, мировой опыт в этом деле не демонстрирует эффективность.

13 декабря 2020, 13:20

Введение сухих законов приводит к повальному пьянству, потому нет смысла в ограничении продажи алкоголя. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

Отвечая на вопрос о том, будут ли в новогодние праздники введены ограничения на продажу алкогольных напитков, Собянин отметил богатый мировой опыт сухих законов, которые не привели к желаемому результату. Как правило, происходило ровно наоборот — резкий рост пьянства среди населения.

Собянин заверил, что работу метро в новогоднюю ночь ограничивать не будут

Собянин заверил, что работу метро в новогоднюю ночь ограничивать не будут

Также можно будет гулять по городу, но массовых мероприятий в столице не предусмотрено.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ограничения из-за коронавируса в столице могут ужесточить в том случае, если медики не будут справляться с потоком пациентов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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