Собянин пообещал не ограничивать продажу алкоголя в праздники
По его словам, мировой опыт в этом деле не демонстрирует эффективность.
Введение сухих законов приводит к повальному пьянству, потому нет смысла в ограничении продажи алкоголя. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".
Отвечая на вопрос о том, будут ли в новогодние праздники введены ограничения на продажу алкогольных напитков, Собянин отметил богатый мировой опыт сухих законов, которые не привели к желаемому результату. Как правило, происходило ровно наоборот — резкий рост пьянства среди населения.
Собянин заверил, что работу метро в новогоднюю ночь ограничивать не будутТакже можно будет гулять по городу, но массовых мероприятий в столице не предусмотрено.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что ограничения из-за коронавируса в столице могут ужесточить в том случае, если медики не будут справляться с потоком пациентов.
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