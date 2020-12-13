Названа причина смерти "голоса Парада Победы" Евгения Хорошевцева

Официальный голос Кремля Евгений Хорошевцев скончался от последствий коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС рассказала его вдова Елена Стружкина.

По словам собеседницы агентства, диктор заразился ковидом примерно 12 ноября, на этом фоне у него развилась сердечная недостаточность. Стружкина отметила, что у её супруга была масса заболеваний.