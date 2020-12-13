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Названа причина смерти "голоса Парада Победы" Евгения Хорошевцева

У диктора была масса заболеваний, призналась его вдова.

13 декабря 2020, 14:30
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<p>Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Официальный голос Кремля Евгений Хорошевцев скончался от последствий коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС рассказала его вдова Елена Стружкина.

По словам собеседницы агентства, диктор заразился ковидом примерно 12 ноября, на этом фоне у него развилась сердечная недостаточность. Стружкина отметила, что у её супруга была масса заболеваний.

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Вероятно, причиной смерти стал инфаркт.

Напомним, Евгений Хорошевцев, официальный голос Кремля и ученик знаменитого диктора Юрия Левитана, умер на 77-м году жизни. О смерти народного артиста России сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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