Умер солист группы "Воскресение" Андрей Сапунов

Сегодня, 13 декабря, скончался российский вокалист, гитарист и бас-гитарист, а также автор песен и солист группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Об этом Лайфу сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

— К сожалению, да. Насколько мне известно, Андрей Сапунов скончался сегодня в 9 утра от инфаркта. Ему было 64 года. Когда и где будет прощание, пока не известно, — сказала собеседница.