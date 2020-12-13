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Категорий: 17

Умер солист группы "Воскресение" Андрей Сапунов

Вероятно, причиной смерти стал инфаркт.

13 декабря 2020, 10:20
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<p>Андрей Сапунов. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>ТАСС / Станислав Красильников</p>

Андрей Сапунов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Сегодня, 13 декабря, скончался российский вокалист, гитарист и бас-гитарист, а также автор песен и солист группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Об этом Лайфу сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

К сожалению, да. Насколько мне известно, Андрей Сапунов скончался сегодня в 9 утра от инфаркта. Ему было 64 года. Когда и где будет прощание, пока не известно, — сказала собеседница.

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Решение о месте и времени прощания с артистом ещё не принято.

Ранее Лайф сообщал, что на 86-м году жизни умер российский актёр Валентин Гафт.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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