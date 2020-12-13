Умер солист группы "Воскресение" Андрей Сапунов
Вероятно, причиной смерти стал инфаркт.
Андрей Сапунов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Сегодня, 13 декабря, скончался российский вокалист, гитарист и бас-гитарист, а также автор песен и солист группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Об этом Лайфу сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.
— К сожалению, да. Насколько мне известно, Андрей Сапунов скончался сегодня в 9 утра от инфаркта. Ему было 64 года. Когда и где будет прощание, пока не известно, — сказала собеседница.
Умер актёр, сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце". У него был коронавирусРешение о месте и времени прощания с артистом ещё не принято.
Ранее Лайф сообщал, что на 86-м году жизни умер российский актёр Валентин Гафт.
Выбор редакции
System of a Down собрала более 600 тысяч долларов в помощь Армении
Стали известны обстоятельства смерти солиста группы "Воскресение"
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве юноши, тело которого нашли в мусорном контейнере
Миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе
Легковушку смяло при столкновении с фурой в Кировской области, три человека погибли
Комментариев: 0