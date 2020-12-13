"Старуха ненормальная жила". Лайф узнал подробности пожара в доме в центре Москвы — видео
Спасатели уже ликвидировали возгорание, было эвакуировано 20 человек.
Видео © LIFE
В квартире в доме на Цветном бульваре, где сегодня произошёл пожар, проживает пожилая женщина. У бабушки есть дочери, но их в свою недвижимость она не пускает. Об этом Лайфу рассказали жильцы.
— Выскочили, горит третий подъезд, квартира на последнем этаже. Там старуха живёт ненормальная. <...> Она уже третий раз пожар делает, — сообщил один из соседей.
По словам знакомых пенсионерки, женщина складировала у себя горы мусора, которые приносила в квартиру с помойки. Жила с двумя собаками, а дочерей к себе не пускала. К тому же возгорания в её квартире уже случались.
В первый раз пожар удалось ликвидировать быстро, так как спасателей вызвали, как только заметили дым. Во второй раз жильцы дома справились сами, хотя в этом случае задымление дошло до первого этажа.
Три человека погибли при пожаре в квартире в Петербурге — видеоЕщё двое получили ожоги и отравились продуктами горения.
Тем временем, как сообщает ГУ МЧС по Москве, пожар ликвидирован. В ходе проведения разведки и тушения огня из дома вывели 20 человек. В ведомстве также подтвердили информацию об одном погибшем.
Напомним, возгорание в столичном доме начала XX века произошло сегодня утром, с верхнего этажа огонь перекинулся на чердак.
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