В центре Москвы загорелся жилой дом, есть погибший — видео
Возгорание произошло на последнем этаже здания, огонь частично перекинулся на чердак.
В Москве произошёл пожар в жилом доме по адресу Цветной бульвар, 21. Предварительно, один человек погиб. Об этом Лайфу сообщил источник.
Фото © ГУ МЧС по Москве
По информации ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на последнем этаже здания 1917 года постройки, огонь частично ушёл на чердак. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров, эвакуировано 20 человек. На месте работают спасатели.
Дым и рухнувшая крыша. Лайф снял с дрона последствия пожара в лаборатории ФМБАЭкстренные службы продолжают работу на месте ЧП.
Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге.
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