Кристина Асмус поразила поклонников сменой имиджа

Российская актриса Кристина Асмус продолжает удивлять своих подписчиков в "Инстаграме". На этот раз блондинка вдруг превратилась в брюнетку.

Всё началось с того, что артистка опубликовала свой портрет с нанесённой на волосы чёрной краской и испуганным лицом. Тогда пользователи решили, что это какой-то розыгрыш. Однако позднее Асмус опубликовала другое фото, на котором облачилась в тёмную одежду — шляпку, майку и джинсы, продемонстрировав фанатам свои новые, абсолютно чёрные волосы.

— Как-то так! Кто там писал про розыгрыш? — обратилась она к подписчикам.

Асмус также призналась, что впервые в жизни покрасила волосы — на жертву она пошла ради новой роли. "И это ещё не весь образ. Завтра выложу видео", добавила она.

Новый имидж звезды прокомментировала актриса Наталья Рудова: "А тебе очень круто!". Подписчики Кристины также высказали своё одобрение: "Тёмный цвет ещё круче подчёркивает голубые глаза! Очень красиво", "Ого! Как необычно в таком амплуа! Вам такой вариант тоже очень идёт", "Кристина, Вас не узнать! Шикарный образ!".

Ранее Кристина Асмус рассказала, с кем ей придётся спать после развода с Харламовым.