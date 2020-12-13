Кристина Асмус поразила поклонников сменой имиджа
Актриса решилась на метаморфозы во внешнем виде ради новой роли.
Кристина Асмус. Фото © Instagram / asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус продолжает удивлять своих подписчиков в "Инстаграме". На этот раз блондинка вдруг превратилась в брюнетку.
Всё началось с того, что артистка опубликовала свой портрет с нанесённой на волосы чёрной краской и испуганным лицом. Тогда пользователи решили, что это какой-то розыгрыш. Однако позднее Асмус опубликовала другое фото, на котором облачилась в тёмную одежду — шляпку, майку и джинсы, продемонстрировав фанатам свои новые, абсолютно чёрные волосы.
— Как-то так! Кто там писал про розыгрыш? — обратилась она к подписчикам.
Асмус также призналась, что впервые в жизни покрасила волосы — на жертву она пошла ради новой роли. "И это ещё не весь образ. Завтра выложу видео", добавила она.
Новый имидж звезды прокомментировала актриса Наталья Рудова: "А тебе очень круто!". Подписчики Кристины также высказали своё одобрение: "Тёмный цвет ещё круче подчёркивает голубые глаза! Очень красиво", "Ого! Как необычно в таком амплуа! Вам такой вариант тоже очень идёт", "Кристина, Вас не узнать! Шикарный образ!".
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