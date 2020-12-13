Ретейлеры пообещали россиянам продукты по доступным ценам

— Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <...> купить продукты по доступным для них ценам, — сказал он в программе "Вести недели".

Ранее Лайф рассказывал, что на рост цен на продукты несколько дней назад обратил внимание президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот процесс никак не связан с пандемией коронавируса. После этого премьер Михаил Мишустин распорядился разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также поручил подготовить соответствующие нормативно-правовые акты.