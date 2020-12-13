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Ретейлеры пообещали россиянам продукты по доступным ценам

Ранее премьер Мишустин распорядился стабилизировать цены.

13 декабря 2020, 08:53

Фото © Pixabay

Ретейлеры обеспечат россиян возможностью приобретать продукты по доступным ценам. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире телеканала "Россия-1".

Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <...> купить продукты по доступным для них ценам, — сказал он в программе "Вести недели".

Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами

Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами

Ранее внимание на их рост обратил президент России Владимир Путин.

Ранее Лайф рассказывал, что на рост цен на продукты несколько дней назад обратил внимание президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот процесс никак не связан с пандемией коронавируса. После этого премьер Михаил Мишустин распорядился разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также поручил подготовить соответствующие нормативно-правовые акты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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