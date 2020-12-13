В России предложили ввести доплату за ненормированный рабочий день

Изменения могут коснуться тех, кто трудится на удалёнке.

Депутаты планируют подготовить новый пакет изменений в Трудовой кодекс, касающийся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Андрей Исаев.

По его словам, часть работодателей нарушает трудовые нормы, когда задействует трудящегося ненормированно работника в любое время дня и ночи, а также в выходные и праздники. Хотя в 101-й статье Трудового кодекса прописан эпизодический характер привлечения сотрудника к работе за пределами указанного в договоре времени.

Особенно остро встал этот вопрос из-за пандемии коронавируса, поскольку большое количество людей отправилось на удалённую работу.

И работодатели откровенно заставляют людей перерабатывать, заставляют выполнять задания даже в выходные. Мол, люди всё равно дома сидят! Платить же дополнительно ничего не хотят Андрей Исаев Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме

Парламентарий подчеркнул, что с 1 января 2021 года должен быть сформирован график взаимодействия между сотрудником и его работодателем. Выход за рамки приравнивается к сверхурочной работе, которая должна быть оплачена в повышенном размере.