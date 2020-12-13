Сильнейшая метель в Норильске парализовала движение транспорта — видео

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На Норильск обрушилась сильнейшая метель, парализовавшая весь город. Людям, которых непогода застала на улице, пришлось прятаться на остановках и в ближайших зданиях.

Как сообщает паблик "Норильск News", из-за снежной бури накануне была закрыта трасса Норильск — Кайеркан — Алыкель, соединяющая несколько районов города, в том числе с аэропортом. Кроме того, временно было прекращено движение автобусов, а на некоторых дорогах запретили движение легкового транспорта.

Накануне в городе из-за сильного снега и ветра было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее Лайф рассказывал, что в Норильске всего за одну неделю выпало почти две месячные нормы снега, из-за чего на улицах образовались сугробы размером с человеческий рост.