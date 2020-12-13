В США охотник застрелил сына, приняв за оленя

63-летний житель города Элирия (штат Огайо) Брэдли Смит случайно застрелил своего сына Эндрю, когда охотился на оленей. Об этом сообщило местное издание The Columbus Dispatch.

Стало известно, что на закате Смиты отправились со своими друзьями на охоту на белохвостых оленей в густую лесополосу недалеко от города Делавэр. Их группа состояла исключительно из опытных охотников, которые в течение последних 20 лет приезжали туда на разрешённый государством недельный период отстрела именно этих оленей.

По нормативным требованиям штата Огайо охотники должны носить оранжевую одежду в промежутке с 30 минут перед закатом солнца и до 30 минут после рассвета. Правило распространяется на частные и общественные территории.

На Эндрю не было такой одежды, что повлекло за собой гибель молодого человека из-за нарушения правил безопасности. На момент смерти было 17:45 по местному времени, хотя закат тогда начался в 17:00.

Официальный представитель шерифа округа Делавэр заявила, что Брэдли Смиту не будет предъявлено обвинений, случившееся — трагическое стечение обстоятельств.

Ранее Лайф писал, что в Башкирии на охоте погиб замглавы отдела уфимского МЧС Ренат Абдульманов.