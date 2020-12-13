"Умер в доме рядом с любимой женщиной". Режиссёр рассказал о последних днях жизни Гафта

Незадолго до смерти народный артист РСФСР Валентин Гафт практически перестал двигаться и разговаривать. В таком состоянии он провёл последние дни своей жизни, рассказал худрук московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз. По его словам, всё это время с актёром была его супруга.

— Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! <...> Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. <...> Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно! — заявил режиссёр "Пятому каналу".