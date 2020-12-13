"Умер в доме рядом с любимой женщиной". Режиссёр рассказал о последних днях жизни Гафта
Актёр перенёс инсульт в августе прошлого года.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Незадолго до смерти народный артист РСФСР Валентин Гафт практически перестал двигаться и разговаривать. В таком состоянии он провёл последние дни своей жизни, рассказал худрук московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз. По его словам, всё это время с актёром была его супруга.
— Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! <...> Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. <...> Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно! — заявил режиссёр "Пятому каналу".
Пригожин — о смерти Гафта: Скатываемся в страшную культурную бедностьПрощание с актёром пройдёт во вторник.
Напомним, Валентин Гафт попал в больницу после перенесённого инсульта в августе прошлого года. С тех пор его тело было частично парализовано. Накануне народный артист РСФСР скончался. Ему было 85 лет. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, режиссёр Никита Михалков и другие. Прощание с народным артистом РСФСР состоится во вторник в столичном театре "Современник".
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