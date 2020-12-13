"Будет трое нас". Шнуров снова станет отцом
От предыдущих отношений у него есть взрослые дочь и сын.
Фото © Instagram / shnurovs
Музыкант Сергей Шнуров станет отцом в третий раз. О беременности своей супруги Ольги Абрамовой артист в стихотворной форме рассказал своим подписчикам в "Инстаграме".
<...>
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребёночка мы ждём,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, ещё кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой.
"Избавь, падла, от стихов". Шнур решил сделать поэтический перерыв в InstagramПо словам артиста, его "заносит псиной лаять на зайчат".
Напомним, Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году. Свадьбу сыграли вскоре после развода музыканта с третьей женой Матильдой.
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