"Будет трое нас". Шнуров снова станет отцом

<...>

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребёночка мы ждём,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, ещё кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой.