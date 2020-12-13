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"Будет трое нас". Шнуров снова станет отцом

От предыдущих отношений у него есть взрослые дочь и сын.

13 декабря 2020, 09:57

Фото © Instagram / shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров станет отцом в третий раз. О беременности своей супруги Ольги Абрамовой артист в стихотворной форме рассказал своим подписчикам в "Инстаграме".

<...>

Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребёночка мы ждём,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, ещё кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой.

Сергей Шнуров

Музыкант и генеральный продюсер RTVI

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По словам артиста, его "заносит псиной лаять на зайчат".

Напомним, Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году. Свадьбу сыграли вскоре после развода музыканта с третьей женой Матильдой.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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