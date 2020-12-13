Момент землетрясения в Чечне попал на видео

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Момент землетрясения магнитудой 5,6, зафиксированного в Чечне, попал на видео. Запись появилась в социальных сетях.

На кадрах, снятых в одном из домов, видно, что толчки продолжались некоторое время. Так, из-за них под потолком начала качаться лампочка. Автор видео рассказывает, что шатается и мебель.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне 13 декабря в 00:30 мск. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе, очаг залегал на глубине 25 километров. Толчки отчётливо ощутили жители Грозного. По данным ГУ МЧС России по Чечне, сведений о каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее сильное землетрясение произошло в Приангарье и Бурятии. Его эпицентр находился в дельте озера Байкал, в 16 километрах к северо-западу от населённого пункта Дубинино.