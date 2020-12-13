Умер "голос Парада Победы" Евгений Хорошевцев
Соболезнования родным народного артиста РФ направил президент Владимир Путин.
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Официальный голос Кремля Евгений Хорошевцев умер на 77-м году жизни. О смерти народного артиста России сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Хорошевцева, уточнил представитель Кремля.
— Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на Параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства, — сказал Песков.
Он напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.
Накануне на 86-м году жизни умер Валентин Гафт. Как сообщила вдова артиста, это произошло вследствие инсульта. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, режиссёр Никита Михалков и другие. Прощание с народным артистом РСФСР состоится во вторник в столичном театре "Современник".
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