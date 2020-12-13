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Умер "голос Парада Победы" Евгений Хорошевцев

Соболезнования родным народного артиста РФ направил президент Владимир Путин.

13 декабря 2020, 12:00
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<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yevgeny_Alexandrovich_Khoroshevtsev.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Официальный голос Кремля Евгений Хорошевцев умер на 77-м году жизни. О смерти народного артиста России сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Хорошевцева, уточнил представитель Кремля.

Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на Параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства, — сказал Песков.

Он напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.

Накануне на 86-м году жизни умер Валентин Гафт. Как сообщила вдова артиста, это произошло вследствие инсульта. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, режиссёр Никита Михалков и другие. Прощание с народным артистом РСФСР состоится во вторник в столичном театре "Современник".

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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