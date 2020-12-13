В Германии с 16 декабря вводят жёсткий карантин

С 16 декабря в Германии вводят жёсткий карантин сроком более трёх недель. Об этом в ходе видеоконференции заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель страны.

В соответствии с утверждёнными правилами локдауна, с 16 декабря 2020 года по 10 января 2021 года по всей стране закрываются магазины розничной торговли, кроме продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады. Открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

В то же время предусмотрены некоторые исключения: так, на рождественские праздники (24 – 26 декабря) разрешены встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек. Также в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) будет действовать запрет на любые собрания, а гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

Кроме прочего, во время карантина разрешается посещение богослужений в храмах (при этом пение там запрещается), но только при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима. А ещё вплоть до 10 января жителям Германии порекомендовали отказаться от поездок в другие регионы страны или за границу, кроме тех случаев, когда это действительно необходимо.

Ранее Лайф писал, что в Палестине захотели ввести жёсткий карантин и полную блокаду.