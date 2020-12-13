Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Минске начали задерживать участников протестных акций — видео

Некоторые районы города усиленно патрулируются силовиками.

13 декабря 2020, 11:22

Видео © Соцсети

В Минске начались протестные акции сторонников белорусской оппозиции, люди собираются в микрорайонах города для проведения локальных шествий. Уже есть задержанные, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что силовики дежурят в центре города, но основные ресурсы рассредоточены по наиболее протестным районам. По словам очевидцев, особенно правоохранители патрулируют Уручье на восточной окраине белорусской столицы. По дорогам ездят небольшие колонны спецтехники и микроавтобусов, автомобили ГАИ, силовики дежурят возле метро и магазинов. Схожая ситуация и в микрорайоне Юго-Запад.

Помощник Лукашенко заявил о серьёзном снижении протестной активности в Белоруссии

Помощник Лукашенко заявил о серьёзном снижении протестной активности в Белоруссии

Он связывает это с тем, что эйфория или одурманенность деструктивными телеграм-каналами потихоньку проходит.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты, которые продолжаются уже пятый месяц. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Выбор редакции

Погибший во времена ВОВ советский солдат "вернулся" на родину — видео

сегодня в 12:48

В Минске силовики задерживают участников очередной протестной акции — видео

6 декабря, 12:35

Миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе

сегодня в 18:04

В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве юноши, тело которого нашли в мусорном контейнере

сегодня в 17:56

Легковушку смяло при столкновении с фурой в Кировской области, три человека погибли

сегодня в 17:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1