В Минске начали задерживать участников протестных акций — видео

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В Минске начались протестные акции сторонников белорусской оппозиции, люди собираются в микрорайонах города для проведения локальных шествий. Уже есть задержанные, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что силовики дежурят в центре города, но основные ресурсы рассредоточены по наиболее протестным районам. По словам очевидцев, особенно правоохранители патрулируют Уручье на восточной окраине белорусской столицы. По дорогам ездят небольшие колонны спецтехники и микроавтобусов, автомобили ГАИ, силовики дежурят возле метро и магазинов. Схожая ситуация и в микрорайоне Юго-Запад.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты, которые продолжаются уже пятый месяц. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.