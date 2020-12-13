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В Петербурге в примерочной универсама нашли взрывное устройство

Внимание администратора привлекла коробка из-под сока.

13 декабря 2020, 11:15

Фото © Pixabay

В Петербурге в универсаме на проспекте Науки персонал обнаружил самодельное взрывное устройство. Инцидент произошёл накануне, передаёт "Интерфакс".

Администратор магазина обратила внимание на подозрительный предмет с запахом горюче-смазочных материалов, оставленный в примерочной, и обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что в коробку из-под сока была помещена бутылка с горючим и воспламенителями, подсоединённая к будильнику и батарейкам.

Устройство, на котором нашли отпечатки пальцев, отправили на экспертизу. Известно, что видеонаблюдения и охраны в магазине нет. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Других подозрительных предметов обнаружено не было.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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