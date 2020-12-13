В Петербурге в примерочной универсама нашли взрывное устройство

В Петербурге в универсаме на проспекте Науки персонал обнаружил самодельное взрывное устройство. Инцидент произошёл накануне, передаёт "Интерфакс".

Администратор магазина обратила внимание на подозрительный предмет с запахом горюче-смазочных материалов, оставленный в примерочной, и обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что в коробку из-под сока была помещена бутылка с горючим и воспламенителями, подсоединённая к будильнику и батарейкам.

Устройство, на котором нашли отпечатки пальцев, отправили на экспертизу. Известно, что видеонаблюдения и охраны в магазине нет. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Других подозрительных предметов обнаружено не было.

Ранее Лайф писал, что житель Подмосковья привёз к отделению полиции противотанковую мину.