В Индии рабочие разгромили фабрику по производству iPhone

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Рабочие устроили крупный погром на фабрике по производству iPhone в индийском регионе Насапура. Об этом сообщает Apple Insider.

Всё произошло в субботу 12 декабря. Рабочие обвинили компанию Wistron, являющуюся партнёром Apple по сборке техники, в задержке и неполной выплате зарплат. По этой причине они разгромили производственные цеха, сломали мебель в офисах руководителей, а также подожгли рабочие автомобили, приборы и оборудование.

Сотрудники завода заявили, что администрация без предупреждения урезала зарплаты и отказывается доплачивать им за уже проделанную работу. По их словам, инженеры получили по 16 тысяч рупий (217 долларов) вместо обещанной 21 тысячи (285 долларов), а в последние месяцы им и вовсе платят по 12 тысяч рупий (163 доллара). У разнорабочих положение оказалось ещё хуже: им перевели всего по 500 рупий (6,78 доллара) за месяц.

По информации Apple Insider, погром остановила полиция. В Wistron инцидент пока никак не прокомментировали.

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