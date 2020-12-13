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В Индии рабочие разгромили фабрику по производству iPhone

Причиной стали невыполненные обещания по зарплатам.

13 декабря 2020, 11:01

Видео © Соцсети

Рабочие устроили крупный погром на фабрике по производству iPhone в индийском регионе Насапура. Об этом сообщает Apple Insider.

Всё произошло в субботу 12 декабря. Рабочие обвинили компанию Wistron, являющуюся партнёром Apple по сборке техники, в задержке и неполной выплате зарплат. По этой причине они разгромили производственные цеха, сломали мебель в офисах руководителей, а также подожгли рабочие автомобили, приборы и оборудование.

В Петербурге спасён рабочий, которого держали в заточении и насиловали за просьбу выдать зарплату

В Петербурге спасён рабочий, которого держали в заточении и насиловали за просьбу выдать зарплату

Также "работодатели" ограбили и избили мужчину.

Сотрудники завода заявили, что администрация без предупреждения урезала зарплаты и отказывается доплачивать им за уже проделанную работу. По их словам, инженеры получили по 16 тысяч рупий (217 долларов) вместо обещанной 21 тысячи (285 долларов), а в последние месяцы им и вовсе платят по 12 тысяч рупий (163 доллара). У разнорабочих положение оказалось ещё хуже: им перевели всего по 500 рупий (6,78 доллара) за месяц.

По информации Apple Insider, погром остановила полиция. В Wistron инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее Лайф писал, что голый москвич устроил погром в супермаркете и повалялся на фруктах.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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