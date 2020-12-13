"Вы мне сказки рассказываете". Путин раскритиковал главу Минэкономразвития из-за роста цен на продукты

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова из-за роста цен на продукты. В частности, речь шла о повышении стоимости сахара в течение нескольких месяцев. Фрагмент заседания был показан на телеканале "Россия-1".

— Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь, — отреагировал Путин на доклад Решетникова.

Он также выразил своё мнение по поводу "экспериментов" с ценами на базовые продукты питания. Глава государства поинтересовался, что министр предлагает делать в ситуации с подсолнечным маслом и на какой продукт он хочет вводить пошлину.

Вопрос с ростом цен Путин потребовал решить за неделю.

Напомним, ранее Путин заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.