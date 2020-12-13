"Это по-настоящему потрясло меня". Тедеско выступил с заявлением после скандала в Сочи
На сайте московского клуба опубликовали речь главного тренера.
Фото ФК "Спартак"
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, произошедший в Сочи.
Дичь после матча "Спартака": одного тренера ударили, другого послали "домой"Доменико Тедеско жалуется на расизм и вспоминает о том, что случилось в Лиге чемпионов.
— Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день всё забывается. Но не в этот раз, — приводит слова Тедеско сайт клуба. — То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса. Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля.
Тедеско также заявил, что уже научился любить Россию, что его тут хорошо приняли, но он не ожидал такого.
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