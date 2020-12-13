"Это по-настоящему потрясло меня". Тедеско выступил с заявлением после скандала в Сочи

— Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день всё забывается. Но не в этот раз, — приводит слова Тедеско сайт клуба. — То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса. Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля.