Панарин заделался моделью, а Малкин ходит на киноновинки. Как живут звёзды НХЛ без хоккея

Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз")

Форвард "музыкантов" Владимир Тарасенко, получивший в прошлом сезоне травму, продолжает реабилитацию у себя дома в Сент-Луисе. Россиянину этой осенью была сделана уже третья операция на плече. Ожидается, что на восстановление у Владимира уйдёт примерно пять месяцев, хотя не исключено, что благодаря поддержке любящей семьи нападающий вернётся в игру гораздо раньше.

Михаил Сергачёв ("Тампа-Бэй Лайтнинг)

Действующий обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв свой звёздный час использует на все сто. Защитник "Тампы" проводит это время в России, где часто даёт интервью, ездит на различные мероприятия и шоу, общается с поклонниками через соцсети.

Никита Гусев ("Нью-Джерси Девилз")

В семье нападающего "дьяволов" Никиты Гусева — пополнение. Никита крайне редко даёт интервью, а о своей личной жизни предпочитает и вовсе не распространяться. Но такое событие, как рождение сына, нужно обязательно разделить с фанатами, что нападающий и сделал, опубликовав фото с новорождённым.

Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин со своей супругой телеведущей Анной Кастеровой находится в Москве. Свободного времени сейчас у Джино в достатке, а значит, можно сходить в кино, прихватив с собой любимый солёный попкорн, при этом поинтересовавшись о предпочтениях в еде у своих подписчиков.

Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Фото © Twitter HC Dynamo Moscow

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, как и Малкин, ожидает новостей из-за океана в столице России. Ови вместе с сыном посещает матчи хоккейного и футбольного "Динамо", а также активно тренируется на клубной базе бело-голубых.

Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Артемий в одном из своих интервью признался, что очень любит проводить время в Санкт-Петербурге. Именно в городе на Неве лидер "Рейнджерс" вместе со своей невестой Алисой Знарок и ждёт сигнала от НХЛ. Молодые люди в это межсезонье успели расписаться, а недавно устроили фотосессию, где Артемий выступил в качестве модели.

Илья Ковальчук (без команды)

Форвард Илья Ковальчук ждёт не только начала сезона, но и подыскивает новую для себя команду. "Вашингтон" не стал продлевать сотрудничество с некогда звёздным нападающим, а трудоустроиться в другой клуб НХЛ Кови пока никак не удаётся. Однако россиянин не унывает, верит в своего агента и наслаждается отдыхом с женой и детьми.

Никита Кучеров, Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Фото © Twitter Dan Milstein-Hockey

Чемпионы последнего плей-офф нападающий "Тампы" Никита Кучеров и его одноклубник голкипер Андрей Василевский бурно отпраздновали во Флориде победу в Кубке Стэнли. Хоккеисты в компании родных и друзей устроили вечеринку с трофеем на шикарной яхте, за что получили в свой адрес шквал критики со стороны американских болельщиков, которые озабочены ситуацией с коронавирусной инфекцией в своей стране.