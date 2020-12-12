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Дичь после матча "Спартака": одного тренера ударили, другого послали "домой"

Доменико Тедеско жалуется на расизм и вспоминает о том, что случилось в Лиге чемпионов.

12 декабря 2020, 18:40

Видео © twitter / MatchTV

Очередной игровой день в Российской премьер-лиге породил сразу несколько скандалов. И если после матча "Ротор" — "Уфа" было явное недовольство действиями арбитра на поле, то "Спартак" и "Сочи" закипели уже в подтрибунном помещении. В телетрансляцию стычка не попала, о ней рассказал тренер красно-белых Доменико Тедеско во время интервью.

В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья всё видел, мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов — команды ушли с поля после известного инцидента. Почему в перерыве матча я говорил о расизме? Да, я очень разочарован. Такое случилось впервые. Я шокирован и не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы живёте здесь, я понял их послание. Извиняюсь, что я здесь, но я пытаюсь уважать ваш футбол, традиции и язык. Вы видели это, когда я пробовал говорить на русском с вами, потому что для меня это важно. Показать это вам и месту, где я работаю. Это работа и это спорт. Для нас всё это очень важно. Андреаса Хинкеля в конце игры ударил игрок "Сочи". Я не могу поверить в то, что произошло, — заявил Тедеско.

Из слов немецкого тренера можно выделить два основных конфликтных момента: слова о том, что он "может ехать домой", что сам Тедеско расценил как расизм, и физическое воздействие игрока "Сочи" на одного из тренеров "Спартака".

По поводу первой ситуации: те самые слова в адрес Тедеско сказал тренер "Сочи" Дмитрий Бородин. В его интерпретации всё звучит немного не так, как у Доменико.

Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и "Спартак". После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним, — заявил Бородин Sport24.ru.

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А Андреаса Хинкеля ударил якобы Жоаозиньо. Как видно на кадрах из подтрибунного помещения, буйного бразильца с русским паспортом из зоны конфликта увёл голкипер "Спартака" Артём Ребров.

А с чего же начался конфликт? По словам тренера "Сочи" Олега Фоменко, первым вскипел как раз Тедеско, который явно был недоволен результатом матча ("Спартак" проиграл и потерял лидерство) и решил высказать претензии вратарю "Сочи" Сослану Джанаеву.

Своими глазами не видел, Сослан Джанаев шёл пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал — наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями, — утверждает Фоменко.

Финальная фаза потасовки между тренером и вратарём попала на видео. На записи отчётливо слышно, как Тедеско на русском языке спрашивает у Джанаева: "Где деньги?", видимо, намекая на договорной характер матча. Вратарь отвечает: "Ты что рассказываешь?".

Разбираться в деталях вспыхнувшего конфликта будет лига. По данному эпизоду уже инициирована проверка.

После окончания матча 18-го тура РПЛ "Сочи" — "Спартак" в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарём хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник "Сочи" Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС, — говорится в заявлении РПЛ.

Тедеско сравнил произошедшее с тем, что случилось в Лиге чемпионов, но общего между двумя этими ситуациями мало. В том случае откровенный, пусть и непреднамеренный расизм был налицо, здесь же ещё предстоит выяснить, кто стал инициатором конфликта и кто как интерпретировал чьи слова. Но чего отрицать точно нельзя: в нашем футболе снова адская жара, хоть на календаре и глубокий декабрь.

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Матч ПСЖ и "Истанбула" в Лиге чемпионов прервали из-за расистского скандала. Причём его инициатором выступил один из арбитров, позволивший себе неосторожное высказывание. В итоге команды ушли с поля, матч доиграют на следующий день.
Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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