Столичный караоке-клуб попался на работе ночью. Теперь владельцам грозит крупный штраф — видео

По его словам, в час ночи правоохранителям всё же удалось попасть в клуб через чёрный ход, после чего выяснилось, что заведение не только продолжало функционировать, но и было полностью забито — все столики были заняты. Теперь Роспотребнадзор может остановить деятельность клуба на три месяца, а также оштрафовать его владельцев на один миллион рублей.