Столичный караоке-клуб попался на работе ночью. Теперь владельцам грозит крупный штраф — видео
Кроме того, заведение могут закрыть на 90 дней.
Видео предоставлено Лайфу
Столичная полиция накрыла караоке-клуб Royal Arbat, который нарушал режим работы и продолжал работать по ночам, несмотря на ограничения. Теперь заведению грозит серьёзный штраф и приостановка деятельности.
— В ходе рейда сотрудников ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций. — Прим. Лайфа) и полиции было установлено, что заведение Royal Arbat продолжает работать после 00:00. При этом сотрудники заведения препятствовали проведению проверки и законным действиям полиции, — рассказал главный инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.
Принял эстафету от Басты и Кипелова. Niletto устроил масштабный концерт в московском ресторане — видеоЗаведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 дней.
По его словам, в час ночи правоохранителям всё же удалось попасть в клуб через чёрный ход, после чего выяснилось, что заведение не только продолжало функционировать, но и было полностью забито — все столики были заняты. Теперь Роспотребнадзор может остановить деятельность клуба на три месяца, а также оштрафовать его владельцев на один миллион рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что петербургские следователи провели рейд, чтобы проверить заведения общепита на соблюдение мер по защите от коронавируса. По его результатам было возбуждено несколько уголовных дел.
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