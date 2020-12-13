Экс-игроку "Спартака" Квинси Промесу грозит до 4 лет тюрьмы за нанесение ножевых ранений
Любимчик фанатов красно-белых попал в громкий скандал.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Экс-футболист "Спартака" Квинси Промес подозревается в нанесении серьёзных ножевых ранений родственнику. Игрок "Аякса" уже находится под арестом. Об этом пишет De Telegraaf.
Инцидент произошёл ещё летом, но за расследование взялись только сейчас. По информации СМИ, во время вечеринки Промес ударил ножом своего родственника. Сегодня, 13 декабря, футболиста арестовали.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год.
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