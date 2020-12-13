Макс Барских собрал полный зал зрителей, забывших про маски — видео

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В Москве могут оштрафовать ещё одно заведение за нарушение режима работы в условиях пандемии. На этот раз под горячую руку инспекции попал столичный клуб Memo Dine&Bar, где накануне прошёл концерт музыканта Макса Барских.

Внимание инспекторов объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы привлекли видеозаписи с прошедшего шоу, размещённые в соцсетях. На кадрах отчётливо виден полный зал зрителей, которые напрочь позабыли о безопасной дистанции и средствах индивидуальной защиты.

— В условиях пандемии проявляется такая несознательность, стремление к получению прибыли становится важнее безопасности людей, — указал главный инспектор ОАТИ Дмитрий Комаров.

По его словам, заведение продолжило работу после полуночи, что также нарушает требования, выставленные Роспотребнадзором. Теперь бару грозит крупный штраф, также вероятно закрытие на три месяца.

Ранее Лайф рассказывал, что правоохранительные органы накрыли караоке-клуб в центре Москвы, который был полностью забит гостями и продолжал работать после полуночи.