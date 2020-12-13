Рэпер MiyaGi вновь стал отцом после трагической гибели полуторагодовалого сына
У исполнителя родилась дочь.
Фото © facebook / Miyagi & Эндшпиль
Известный рэпер MiyaGi и его жена Илона снова стали родителями. Об этом сообщает издание Super.
Отмечается, что новость о радостном событии появилась в день рождения музыканта — 13 декабря артисту исполнилось 30 лет. У супругов родилась дочь.
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Три года назад в семье рэпера произошла трагедия — полуторагодовалый сын выпал из окна девятого этажа. Мальчик в этот момент находился дома с мамой, которая ненадолго отлучилась из кухни.
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