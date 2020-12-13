Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Рэпер MiyaGi вновь стал отцом после трагической гибели полуторагодовалого сына

У исполнителя родилась дочь.

13 декабря 2020, 12:07

Фото © facebook / Miyagi & Эндшпиль

Известный рэпер MiyaGi и его жена Илона снова стали родителями. Об этом сообщает издание Super.

Отмечается, что новость о радостном событии появилась в день рождения музыканта — 13 декабря артисту исполнилось 30 лет. У супругов родилась дочь.

Беременная Ратаковски сняла себя полностью обнажённой в ванной, отчего запотело даже зеркало

Беременная Ратаковски сняла себя полностью обнажённой в ванной, отчего запотело даже зеркало

Так модель хотела похвалиться быстро растущим животом, но подписчики не обратили на него особого внимания.

Три года назад в семье рэпера произошла трагедия — полуторагодовалый сын выпал из окна девятого этажа. Мальчик в этот момент находился дома с мамой, которая ненадолго отлучилась из кухни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Выбор редакции

"Умер в доме рядом с любимой женщиной". Режиссёр рассказал о последних днях жизни Гафта

сегодня в 09:30

Трое школьников провалились под лёд в Краснодарском крае. Один из них погиб

сегодня в 16:44

Молодая жена Петросяна поделилась фото с подросшим сыном, и подписчики умилились

сегодня в 16:04

Миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе

сегодня в 18:04

В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве юноши, тело которого нашли в мусорном контейнере

сегодня в 17:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1