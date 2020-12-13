Рэпер MiyaGi вновь стал отцом после трагической гибели полуторагодовалого сына

Известный рэпер MiyaGi и его жена Илона снова стали родителями. Об этом сообщает издание Super.

Отмечается, что новость о радостном событии появилась в день рождения музыканта — 13 декабря артисту исполнилось 30 лет. У супругов родилась дочь.

Три года назад в семье рэпера произошла трагедия — полуторагодовалый сын выпал из окна девятого этажа. Мальчик в этот момент находился дома с мамой, которая ненадолго отлучилась из кухни.