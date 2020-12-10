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Беременная Ратаковски сняла себя полностью обнажённой в ванной, отчего запотело даже зеркало

Так модель хотела похвалиться быстро растущим животом, но подписчики не обратили на него особого внимания.

10 декабря 2020, 10:40

Фото © Instagram / emrata

Известная 29-летняя модель Эмили Ратаковски с головой ушла в будущее материнство, с радостью делясь с фанатами любыми изменениями. Но профдеформация даёт о себе знать: даже подросший живот девушка показывает в обнажённом виде, стараясь принять максимально выгодную позу. В этот раз модель решила позировать в ванной сразу после душа — настолько горячего, что зеркало едва ли не запотело целиком.

Фото © Instagram / emrata

Фото © Instagram / emrata

Но обжигающей была не только вода, но и вид самой Эмили. Девушка прикрыла самое неприличное место рукой и выставила ногу, но это никак не смогло спасти ситуацию. Стоит сказать, что на выпирающий живот модели мало кто обратил внимание. Поклонники удивились, как муж может спокойно относиться к подобного рода снимкам.

Фото © Instagram / emrata

Фото © Instagram / emrata

Эмили, ты просто королева

lexxhidalgo

Вот как выглядит любовь❤️

laradiamante

Самая горячая мама в мире


koukourokos

Фото © Instagram / emrata

Фото © Instagram / emrata

Эмили Ратаковски — популярная американская модель и актриса. Девушка успела сняться в таких сериалах, как "АйКарли" и "Проще простого", и в таких фильмах, как "Исчезнувшая", "128 ударов сердца в минуту", "Красотка на всю голову" и других. Больше всего модель запомнилась поклонникам, которых в её инстаграме уже 27 млн, клипами на песни Робина Тика, Maroon 5 и Димы Билана на песню "Неделимые".

Беременная Ратаковски превзошла саму себя, показав в прозрачном купальнике абсолютно всё

Беременная Ратаковски превзошла саму себя, показав в прозрачном купальнике абсолютно всё

Модель анонсировала новую линейку в коллекции одежды, которую, разумеется, никто не заметил.
Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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