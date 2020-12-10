Беременная Ратаковски сняла себя полностью обнажённой в ванной, отчего запотело даже зеркало

Известная 29-летняя модель Эмили Ратаковски с головой ушла в будущее материнство, с радостью делясь с фанатами любыми изменениями. Но профдеформация даёт о себе знать: даже подросший живот девушка показывает в обнажённом виде, стараясь принять максимально выгодную позу. В этот раз модель решила позировать в ванной сразу после душа — настолько горячего, что зеркало едва ли не запотело целиком.

Фото © Instagram / emrata

Но обжигающей была не только вода, но и вид самой Эмили. Девушка прикрыла самое неприличное место рукой и выставила ногу, но это никак не смогло спасти ситуацию. Стоит сказать, что на выпирающий живот модели мало кто обратил внимание. Поклонники удивились, как муж может спокойно относиться к подобного рода снимкам.

Фото © Instagram / emrata

Эмили, ты просто королева lexxhidalgo

Вот как выглядит любовь❤️ laradiamante

Самая горячая мама в мире

koukourokos

Фото © Instagram / emrata

Эмили Ратаковски — популярная американская модель и актриса. Девушка успела сняться в таких сериалах, как "АйКарли" и "Проще простого", и в таких фильмах, как "Исчезнувшая", "128 ударов сердца в минуту", "Красотка на всю голову" и других. Больше всего модель запомнилась поклонникам, которых в её инстаграме уже 27 млн, клипами на песни Робина Тика, Maroon 5 и Димы Билана на песню "Неделимые".