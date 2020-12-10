Парень спустя 13 лет узнал, что всё это время был звездой Сети, но слава оказалась весьма неприятной

Пользователь "Твиттера" Адриан Смит, доктор биологических наук, изучающий эволюционную биологию и поведение живых организмов, на днях совершил удивительное открытие, но не академического характера. Парень бесцельно просматривал ленту в "Инстаграме", когда на него выпрыгнуло его детское фото. И, стоит сказать, не самое удачное, пишет Daily Star.

Фото © Twitter / Adrian Smith

На нём восьмилетний Адриан с печальной стрижкой улыбался, демонстрируя огромные зубы. Под фото была надпись "Простите за саморекламу, но мой мальчик только что поступил в колледж клоунов". Немного поиска в Сети — и парень узнал, что его фото успешно зажило своей жизнью, а мальчик со снимка получил имя Грейсон. Один юмористический аккаунт в "Инстаграме" создал этого персонажа, и тот так всем понравился, что быстро стал мемом.

Фото © Twitter / Adrian Smith

Двадцать семь лет назад это фото видела только бабушка, на чьей стене возле задней двери оно и висело. Но стоило в 2008 году мне опубликовать его в блоге, как снимок обрёл весьма насыщенную жизнь Адриан Смит

Фото © Twitter / Adrian Smith

Грейсон появлялся на обложках интернет-изданий, а пользователи Сети могли купить футболку с любимым мемным лицом за 20 долларов (около 1500 рублей). Добравшись до сути, Адриан связался с автором мема, и тот сразу извинился и предложил всё удалить. Но парень посчитал, что это будет глупым решением, ведь он уже вошёл в историю.