Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Парень спустя 13 лет узнал, что всё это время был звездой Сети, но слава оказалась весьма неприятной

Мало кто хочет, чтобы кто-то видел его детские фото, но Адриану не повезло — его самый неудачный снимок завирусился в Интернете.

10 декабря 2020, 08:36
3370

Фото © Twitter / Adrian Smith

Пользователь "Твиттера" Адриан Смит, доктор биологических наук, изучающий эволюционную биологию и поведение живых организмов, на днях совершил удивительное открытие, но не академического характера. Парень бесцельно просматривал ленту в "Инстаграме", когда на него выпрыгнуло его детское фото. И, стоит сказать, не самое удачное, пишет Daily Star.

Фото © Twitter / Adrian Smith

Фото © Twitter / Adrian Smith

На нём восьмилетний Адриан с печальной стрижкой улыбался, демонстрируя огромные зубы. Под фото была надпись "Простите за саморекламу, но мой мальчик только что поступил в колледж клоунов". Немного поиска в Сети — и парень узнал, что его фото успешно зажило своей жизнью, а мальчик со снимка получил имя Грейсон. Один юмористический аккаунт в "Инстаграме" создал этого персонажа, и тот так всем понравился, что быстро стал мемом.

Фото © Twitter / Adrian Smith

Фото © Twitter / Adrian Smith

Двадцать семь лет назад это фото видела только бабушка, на чьей стене возле задней двери оно и висело. Но стоило в 2008 году мне опубликовать его в блоге, как снимок обрёл весьма насыщенную жизнь

Адриан Смит

Фото © Twitter / Adrian Smith

Фото © Twitter / Adrian Smith

Грейсон появлялся на обложках интернет-изданий, а пользователи Сети могли купить футболку с любимым мемным лицом за 20 долларов (около 1500 рублей). Добравшись до сути, Адриан связался с автором мема, и тот сразу извинился и предложил всё удалить. Но парень посчитал, что это будет глупым решением, ведь он уже вошёл в историю.

Бабушка по ошибке прислала голые фото своей внучке, жизнь которой уже не будет прежней — видео

Бабушка по ошибке прислала голые фото своей внучке, жизнь которой уже не будет прежней — видео

Девушка поделилась своей историей в "Тиктоке", где пользователи повеселились над её ошарашенным лицом.
Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Выбор редакции

Парень сделал селфи со своим котом, и недовольное выражение его морды превратило усатого в мем

вчера в 07:06

Девушка показала своего бойфренда до того, как они начали встречаться, и разница не в её пользу

10 декабря, 15:52

"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом

сегодня в 12:01

Дальнобойщик показал шокирующее фото, что происходит с лобовым стеклом, если в него врезается птица

сегодня в 12:00

Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС

сегодня в 11:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1