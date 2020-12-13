Молодая жена Петросяна поделилась фото с подросшим сыном, и подписчики умилились

Однако подписчикам оказались не столь интересны планы новоиспечённой мамы, сколько лицо малыша на её руках. Пользователи сразу начали гадать, на кого похож маленький Ваган, названный в честь отца юмориста. Одни отметили схожесть с матерью, другие — с самим Петросяном. Третьи же решили, что мальчик взял понемногу от обоих родителей. Впрочем, все они сошлись во мнении, что малыш очарователен.