Молодая жена Петросяна поделилась фото с подросшим сыном, и подписчики умилились
Многие из них отметили, что малыш очень похож на родителей.
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в "Инстаграм" фото с подросшим сыном, и оно умилило подписчиков.
— Какие планы на воскресенье? Мы в гости! — написала Брухунова под публикацией.
Однако подписчикам оказались не столь интересны планы новоиспечённой мамы, сколько лицо малыша на её руках. Пользователи сразу начали гадать, на кого похож маленький Ваган, названный в честь отца юмориста. Одни отметили схожесть с матерью, другие — с самим Петросяном. Третьи же решили, что мальчик взял понемногу от обоих родителей. Впрочем, все они сошлись во мнении, что малыш очарователен.
Ранее Лайф рассказывал, что злопыхатели набросились на Татьяну Брухунову за то, что та якобы неправильно ухаживает за сыном.
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