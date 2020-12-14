Папарацци сняли Долину на "Золотом граммофоне", и эти фото без обработки серьёзно испугали фанатов

65-летняя Лариса Долина посетила "Золотой граммофон — 2020", где получила премию за вклад в историю отечественной музыки, указано на ютуб-канале "Русское радио". Однако поклонников интересовали не только заслуги артистки, но и её внешний вид.

Фото © Instagram / felixgrozdanov

Для церемонии певица выбрала обтягивающее платье с глубоким декольте, доходившим до талии. Она дополнила образ длинными серьгами, которые визуально делали шею длиннее, и завязала высокий хвост — волосы оказались туго стянуты на макушке. Фото с церемонии быстро разлетелись по Сети.

Фото © Instagram / dolinalina

В последнее время исполнительнице хита "Погода в доме" удаётся поражать фанатов своими перевоплощениями. И в этот раз внешность артистки снова вызвала у них противоречивые эмоции. Одни оказались в восторге от того, что их любимица заметно помолодела. Другие намекнули, что это заслуга пластических хирургов. А некоторые сочли образ Долиной неудачным, посетовав на работу стилистов. Комментаторы отметили, что кожа певицы оказалась настолько натянутой, что это выглядело пугающе.

Как хорошо выглядит Лариса Александровна! Больше 40 лет и не дашь по этим фото. И платье шикарное. Просто прелесть! Фурор! Koshka_plyushka

Фото © Instagram / dolinalina

Ну, лицо подтянуто, это заметно, даже шрамы видны у уха. А выглядит, да, шикарно!! 🔥👏🌹🌹🌹😄

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Лариса Долина — советская и российская певица (родом из Баку), которая демонстрирует в своих песнях профессиональный эстрадный джазовый вокал. Исполнительница носит звание народной артистки России, которого удостоилась в 1998 году. Больше о биографии Ларисы Долиной читайте на uznayvse.ru.