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Темникова появилась на шоу, но даже фанаты не сразу узнали её из-за "натянутых на лоб" глаз

Артистка вызвала замешательство даже у поклонников.

10 декабря 2020, 14:59
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Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Елена Темникова стала гостей шоу "Вечерний Ургант", где рассказала об онлайн-концерте, начале карьеры продюсера и своём необычном котёнке породы саванна по кличке Наоко. Фото певицы и ведущего также появились в аккаунте передачи и у артистки на странице. Но пользователей особенно заинтересовало одно — что произошло с их любимицей.

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Экс-участница Serebro надела необычное платье, собрала волосы в пучок, сделала вечерний макияж — всё было готово для того, чтобы блистать. Однако поклонники просто-напросто её не узнали. Озадаченные юзеры принялись искать объяснения таким переменам и заподозрили 35-летнюю воспитанницу Фадеева в пластике. Например, в том, что Темникова сделала себе "лисьи глазки", приподняв внешний уголок верхнего века и оттянув к вискам.

Не узнаю её, это пластика?

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Скриншот © YouTube / "Вечерний Ургант". Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Скриншот © YouTube / "Вечерний Ургант". Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Смотрю прям щас, не узнаю её... Пластика? Не очень

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Лена как-то изменилась

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Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Однако в марте 2020-го Елена признавалась, что на лице у неё была всего одна операция — чтобы избавиться от шрамов и рытвин, появляющихся после высыпаний. У артистки обнаружили заболевание щитовидной железы, из-за которого возникли проблемы с кожей. "Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щёки", — рассказала певица на ютуб-шоу Agentshow Land. Также артистка отметила, что не хочет в себе ничего менять: "Я очень хотела в одно время убрать, как мне казалось, слишком большой нос. А сейчас я себя очень люблю. <...> Мне нравится всё, даже шрамы".

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Полина Гагарина хотела соблазнить фанатов фигурой в бикини, но теперь за неё боятся ещё больше

Поклонники не стесняются в выражениях, обсуждая вес звезды.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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