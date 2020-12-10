Темникова появилась на шоу, но даже фанаты не сразу узнали её из-за "натянутых на лоб" глаз

Елена Темникова стала гостей шоу " Вечерний Ургант ", где рассказала об онлайн-концерте, начале карьеры продюсера и своём необычном котёнке породы саванна по кличке Наоко. Фото певицы и ведущего также появились в аккаунте передачи и у артистки на странице . Но пользователей особенно заинтересовало одно — что произошло с их любимицей.

Экс-участница Serebro надела необычное платье, собрала волосы в пучок, сделала вечерний макияж — всё было готово для того, чтобы блистать. Однако поклонники просто-напросто её не узнали. Озадаченные юзеры принялись искать объяснения таким переменам и заподозрили 35-летнюю воспитанницу Фадеева в пластике. Например, в том, что Темникова сделала себе "лисьи глазки", приподняв внешний уголок верхнего века и оттянув к вискам.

Однако в марте 2020-го Елена признавалась, что на лице у неё была всего одна операция — чтобы избавиться от шрамов и рытвин, появляющихся после высыпаний. У артистки обнаружили заболевание щитовидной железы, из-за которого возникли проблемы с кожей. "Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щёки", — рассказала певица на ютуб-шоу Agentshow Land. Также артистка отметила, что не хочет в себе ничего менять: "Я очень хотела в одно время убрать, как мне казалось, слишком большой нос. А сейчас я себя очень люблю. <...> Мне нравится всё, даже шрамы".