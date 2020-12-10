Темникова появилась на шоу, но даже фанаты не сразу узнали её из-за "натянутых на лоб" глаз
Артистка вызвала замешательство даже у поклонников.
Елена Темникова стала гостей шоу "Вечерний Ургант", где рассказала об онлайн-концерте, начале карьеры продюсера и своём необычном котёнке породы саванна по кличке Наоко. Фото певицы и ведущего также появились в аккаунте передачи и у артистки на странице. Но пользователей особенно заинтересовало одно — что произошло с их любимицей.
Экс-участница Serebro надела необычное платье, собрала волосы в пучок, сделала вечерний макияж — всё было готово для того, чтобы блистать. Однако поклонники просто-напросто её не узнали. Озадаченные юзеры принялись искать объяснения таким переменам и заподозрили 35-летнюю воспитанницу Фадеева в пластике. Например, в том, что Темникова сделала себе "лисьи глазки", приподняв внешний уголок верхнего века и оттянув к вискам.
Не узнаю её, это пластика?
Скриншот © YouTube / "Вечерний Ургант". Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial
Смотрю прям щас, не узнаю её... Пластика? Не очень
Лена как-то изменилась
Похожи на Беллу Хадид тут
Однако в марте 2020-го Елена признавалась, что на лице у неё была всего одна операция — чтобы избавиться от шрамов и рытвин, появляющихся после высыпаний. У артистки обнаружили заболевание щитовидной железы, из-за которого возникли проблемы с кожей. "Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щёки", — рассказала певица на ютуб-шоу Agentshow Land. Также артистка отметила, что не хочет в себе ничего менять: "Я очень хотела в одно время убрать, как мне казалось, слишком большой нос. А сейчас я себя очень люблю. <...> Мне нравится всё, даже шрамы".
Выбор редакции
"Опасная Лена". Темникова с огромным ножом испугала фанатов
Модель забыла про все рамки приличия, надев прозрачное бельё для памятного фото из Парижа
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Дальнобойщик показал шокирующее фото, что происходит с лобовым стеклом, если в него врезается птица
Комментариев: 0