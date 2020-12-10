64-летний Ефим Шифрин показал такое фото в плавках, что даже у молодых девушек ёкнуло в груди
Несмотря на солидный возраст, этого артиста сложно назвать дедушкой.
Ефим Шифрин занимается спортом не первый год и ни капли не утратил к нему интереса. Возможно, в этом секрет фото, которые заставляют забыть про реальный возраст артиста и вызывают зависть у молодых.
64-летний создатель "Шифрин-театра" поделился в "Инстаграме" кадром, на котором предстал в весьма впечатляющем виде. Ефим Залманович позировал на фоне моря в одних плавках, похваставшись фигурой атлета.
Юморист и раньше не скрывал своих спортивных успехов. Недавно он сообщил об очередном достижении, что поднял штангу целых 115 раз. И выложил в подтверждение видео из зала. Однако в настолько пикантном образе, как на снимке, поклонники не видели актёра давно. Поэтому засыпали его комплиментами, которые напрашивались сами собой.
Выглядите потрясающе! Мужчина...
Видео © Instagram / koteljnik
Фигура зачётная! Кто хочет, тот добьётся!!!
Прекрасное фото
👏👏👏 Приятно посмотреть на таких мужчин, да ещё моего ровесника!😄
Ефим Шифрин — российский юморист, актёр театра и кино, основатель и худрук "Шифрин-театра", писатель и режиссёр. В 1973 году он поступил на филологический факультет Латвийского государственного университета. Однако вскоре понял, что хочет посвятить жизнь сцене. Парень отправился покорять Москву и поступил на эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева. А потом окончил ещё и ГИТИС. После Шифрин стал частым гостем на ТВ, снимался в кино, играл в спектаклях и покорил сердца зрителей по всей стране. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.
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