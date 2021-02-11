51-летняя блогерша Татарка FM объявила о свадьбе со своим парнем, который младше неё в два раза

Поклонники актрисы и блогерши Лилии Абрамовой, больше известной как Татарка FM, были немало удивлены при просмотре очередного выпуска YouTube-проекта "Откройте, Давид!". Ведь в этот раз Давид Виннер пришёл в гости к их кумиру, и в интервью с 51-летней звездой "Инстаграма" выяснилось, что их отношения с молодым парнем скоро перейдут на новый уровень, пишет "Стархит".

С 24-летним Дмитрием Шумиловым Лилия познакомилась в Сети, когда парень решил написать ей первым. Инструктор спецподразделений по рукопашному и ножевому бою не привык сдаваться, но никаких хитрых стратегий и не потребовалось. Дмитрий просто спросил, замужем ли блогерша, а та, хоть всегда и игнорировала мужчин в личных сообщениях, всё-таки ответила. И спустя три часа разговора они поняли, что, кажется, нашли друг друга.

Фото © Instagram / tatarkafm

Фото © Instagram / tatarkafm

Он сказал мне: "Что вы делаете сегодня вечером? Ничего? Тогда я беру билет и прилетаю" Лилия Абрамова

Свадьбу влюблённые думали провести ещё в декабре, но как-то не срослось. Теперь же указан новый срок — май 2021 года. Этот брак будет вторым для блогерши. В первом она прожила 26 лет и родила двоих сыновей, но отношения с мужем (тоже Дмитрием) разладились из-за новой профессии Лилии — она решила стать блогершей. С будущим отчимом у детей нет никаких проблем — они прекрасно ладят. К тому же сыновья рады, что мама нашла новую любовь.

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