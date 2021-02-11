Собчак показала откровенные фото в леопардовом купальнике, но её подняли на смех из-за одной детали
Пользователей повеселил необычный загар светской львицы.
Ксению Собчак расстроила морозная погода, и она решила поностальгировать по более приятным моментам. 39-летняя ведущая выложила в "Инстаграм" снимки с отдыха на Мальдивах, где нежилась на песке, и подписала: "Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!!"
Светская львица позировала в купальнике с леопардовым принтом, показав стройную фигуру и неровный загар, над которым не упустили случая пошутить подписчики. Не обошлось и без комплиментов: юзеры решили, что Собчак на снимках сильно напоминает Анастасию Волочкову, но сделали выбор в пользу Ксении. Однако некоторые посоветовали экс-ведущей "Дома-2" воздержаться от подобных "вульгарных" снимков.
Ой, у вас.. это... филейная часть недожарена😁
Я думал, Волочкова лежит, присмотрелся — Собчак
Ксюша, нужно чуток подзагореть, 😀 а то старый купальник выиграет😉
Как не надо делать фото 🤮
Ксения Собчак — экс-ведущая "Дома-2", актриса, продюсер, журналистка и политик родом из Санкт-Петербурга. Недавно в интервью блогеру Дмитрию Толстякову Собчак призналась, что зарабатывает 24 млн рублей в месяц.
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