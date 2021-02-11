Максакова рассказала о главной цели в жизни и вновь покинула Россию
Сейчас артистка готовится к прослушиваниям в Европе.
Фото © ТАСС / Александр Шалгин / Пресс-служба Госдумы РФ
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова после недолгого визита в Москву вновь улетела из России. Сперва артистка вернулась в Киев, а затем отправилась в Германию. Там её ждут прослушивание и ряд творческих проектов.
"Сейчас я нахожусь в Мюнхене, готовлюсь к прослушиванию на три ведущие партии. Я уже понравилась театру по записям, теперь необходимо спеть хорошо живьём. У меня много оперных проектов, к репетициям которых я уже приступила. Сейчас моя главная цель — реализовать себя в творчестве", — рассказала Максакова КП.
Напомним, Мария Максакова вернулась в Россию в конце января и сразу стала объектом внимания СМИ. В последний раз артистка была на родине четыре года назад. Она пожаловалась на чересчур холодный приём родной матери — актрисы Людмилы Максаковой — и рассказала о том, что в её отсутствие родственники якобы поделили всё её имущество.
На Украину же Максакова перебралась в 2016 году вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В марте 2017-го он был застрелен в центре Киева. В Генпрокуратуре Украины организатором убийства назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина. Того же мнения придерживалась сама Максакова, а затем резко отказалась от этих показаний.
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