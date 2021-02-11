Задержанных на незаконных акциях иностранцев предложили высылать из России

В случае выдворения они на пять лет будут лишены права возвращаться в РФ.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил высылать из России иностранцев, задержанных на незаконных митингах. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Парламентарий напомнил, что сейчас таким нарушителям, как и гражданам России, грозит штраф, а также обязательные работы или административный арест. Но Фёдоров считает это недостаточным, поскольку, участвуя в несанкционированных акциях, иностранные граждане не только совершают правонарушение, но и "пытаются незаконными, общественно опасными методами влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, где они не имеют избирательных прав".

"Прошу Вас... ввести новое положение, в соответствии с которым иностранные граждане, совершившие правонарушение по п. 6.1 настоящей статьи, помимо административного наказания в виде штрафа, обязательных работ или ареста будут подлежать также и административному выдворению за пределы РФ", — говорится в тексте.

Согласно действующему законодательству, выдворенным иностранцам на пять лет запрещается возвращаться в Россию.