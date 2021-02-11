Девушка-фрик пугала своим видом даже взрослых, пока стилист не превратил её в гламурную модель

25-летняя Эрин из Лондона, Великобритания, больше известна под своим псевдонимом Вампирин. Именно её представляют дети, когда слышат шорох под кроватью и ожидают увидеть там монстра. На самом деле Эрин — готесса с весьма специфическим вкусом в одежде и косметике. Девушка обожает странные и пугающие макияжи с искусственной кровью, а в нарядах предпочитает чёрный цвет, шипастые ошейники и тяжёлые ботинки, пишет The Sun.

Фото © Instagram / vampryn_

В рамках передачи Transformed на ютуб-канале Truly Эрин приняла участие в эксперименте, чтобы посмотреть, как она выглядела бы в привычном всем и до смерти скучном для неё облике. На программу позвали стилиста Мелани Вайгер, которая и превратила Вампирин за пару часов в инстаграм-модель. Девушке сделали популярный естественный макияж, надели на неё парик, спрятав дреды и выбритые части. Чёрный костюм заменило обтягивающее платье в пыльно-розовом цвете. Образ дополнили туфли на высоком каблуке.

Фото © YouTube / truly

Эрин пришла в ужас, увидев себя в зеркале. Она неуверенно крутилась перед ним, нервно смеясь и постоянно пытаясь прикрыться. Но ещё сильнее была реакция её парня и сестры, которые пришли на неё посмотреть. Эйми не могла перестать ругаться и закрывать лицо руками, причитая, что её Эрин съела Барби. Бедная девушка заявила, что если бы столкнулась на улице с сестрой, то совсем бы её не узнала. Парень Эрин впервые видел её в таком виде, ведь познакомился с ней он уже в образе Вампирин.

Фото © YouTube / truly

Это удивительная трансформация. Я никогда не видел Эрин с бровями. Но лучше верните всё как было Коннор

Вампирин заявила, что стилист не смог поменять её мнение насчет её внешнего вида. Однако не все идеи были такими уж плохими. "Я не взяла бы ничего из конкретно этого образа, но он натолкнул меня на идею, как можно расширить свои горизонты и попробовать что-то новое", — призналась Эрин в конце передачи.

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