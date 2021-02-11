Бывшая девушка Тимати, которую обвиняли в анорексии, показала фигуру в бикини после набора веса

Недавно вторая "вице-мисс Россия — 2012" сообщила радостную новость, выложив селфи в белой майке из спортзала: "Набрала массу, теперь переводим её в мышцы💪🏼". А теперь 28-летняя модель показала в "Инстаграме", как выглядит её фигура в бикини.

Фото © Instagram / missalena.92

Экс-возлюбленная Тимати отправилась на Мальдивы, где сделала знойный кадр, позируя у зеркала. На снимке можно разглядеть, что формы девушки действительно стали немного пышнее. Хотя плоский живот и чётко очерченные скулы всё ещё напоминают о том периоде, когда за неё переживали фанаты.

Фото © Instagram / missalena.92

Однако теперь подписчики от фигуры модели в восторге. Пользователи делали девушке комплименты, отмечая, что теперь она стала красивой и "сочной". При этом юзеры советуют Алёне не останавливаться и набирать вес ещё.

Алёна! Это победа👍👏🏻сама знаю, как тяжело набрать вес! Красотка!!!!



lyly1816

Фото © Instagram / missalena.92

Алёнушка, как хорошо, как красиво, всё сочное, не худое 😍 kate_groznaya

Похорошела) можно ещё чуток набрать объёма sandroai

Вы нереально красиво стали выглядеть🔥😍набрали форму, красота❤️ natalija_reshetova

Алёна Шишкова — успешная модель родом из Тюмени, вторая "вице-мисс Россия" 2012 года. Девушка оказалась в центре всеобщего внимания на фоне романа с рэпером Тимати, от которого в 2014 году родила дочь. Однако отношения паре сохранить не удалось. Подробнее о биографии модели читайте на сайте uznayvse.ru.

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