У парня диагностировали рак печени, и только благодаря этому он узнал, кто его настоящие родители
Проблемы начались, когда Яо Цэ потребовалась пересадка донорского органа.
Когда 28-летнему Яо Цэ из Кайфына — города в китайской провинции Ханань — врачи сообщили, что у него рак печени и ему осталось недолго, он испытал дикое потрясение. Но он удивился не меньше, когда мама, желавшая хоть как-нибудь помочь, не подошла в качестве донора внутренних органов. Растерянный Яо Цэ сделал ДНК-тест с отцом, и оказалось, что совпадение нулевое. И тогда уже семья обратилась в роддом, который и был виновником в подмене, пишет Lad Bible.
Слева — Го Вэй, справа — Яо Цэ. Фото © Yao Ce
Выяснилось, что в больнице после рождения Яо Цэ перепутали с Го Вэем и отдали не его биологическим родителям. Семьи тут же устроили встречу, чтобы познакомиться со своими настоящими родственниками и наладить общение. Когда родная мама Яо Цэ узнала о болезни сына, она была безутешна. "Я лишь надеюсь, что ему станет лучше", — сказала она. "Мы многое отдали, чтобы дать ему лучшее будущее, и он вырос очень успешным молодым человеком", — добавила мама, воспитавшая Яо Цэ.
Когда я думаю об отношении моих родителей за прошедшее время, то понимаю вот что: с тех пор как они узнали, что мы неродные, ничего в нашем общении не поменялось
Разумеется, обе семьи подали в суд на больницу, требуя моральную компенсацию. Суд принял их сторону и обязал роддом выплатить 760 тыс. юаней (около 8,7 млн рублей), 400 тыс. юаней (около 4,6 млн рублей) из которых пошли как плата за моральный ущерб, а 360 тыс. юаней (4,1 млн рублей) — возмещение за медицинские траты Яо Цэ. Парень также обвинил больницу в том, что в маленьком возрасте заболел гепатитом В из-за того, что ему не сделали прививку — его биологическая мать была носителем вируса и тоже болела раком печени.
WOW-news
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