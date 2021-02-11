Постпред РФ при ООН Небензя обвинил Украину в невыполнении минских соглашений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина до конца не реализовала ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН.

В частности, дипломат напомнил о пятом пункте комплекса мер, который призывает принять закон, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями в Донбассе.

"Как в этом контексте выглядит то, что даже в отношении тех, на кого распространяется обмен военнопленными, Киевом не прекращены уголовные дела и имеются примеры повторного задержания?" — спросил постпред.

Также Небензя заявил о четвёртом, восьмом и одиннадцатом пунктах. Первый из них предполагает построение диалога о модальности проведения местных выборов сразу после отвода тяжёлых вооружений, во втором идёт речь о полном восстановлении социально-экономических связей, а в третьем говорится о реформе конституции с ключевым элементом — децентрализацией.

"Заодно, пожалуйста, расскажите нам, внедрена ли в украинское законодательство так называемая формула Штайнмайера, выдвинутая в "нормандском формате" ещё в октябре 2015 года с тем, чтобы облегчить Украине выполнение пункта 11 комплекса мер?" — задал вопрос постпред.

11 февраля в Совбезе ООН проходит заседание, посвящённое годовщине подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений. Он состоит из 13 пунктов и был принят в Минске 12 февраля 2015 года.

Ранее стало известно, что впервые с июля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии.

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