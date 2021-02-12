Россиян призвали не возлагать больших надежд на "быстрые свидания": травмоопасны для психики
Если перезнакомиться с десятками человек и уйти одному, можно сильно огорчиться.
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Неудачные "быстрые свидания" могут травмировать психику человека сильнее, чем обычные. Так считает психолог Инна Чудинова. В беседе с Лайфом она рассказала, чем плох такой нестандартный способ подбора партнёра.
"По большому счёту на таких свиданиях не очень понятно, что происходит, какой партнёр перед тобой. И, не разобравшись, ты уже смотришь на часы, потому что уже надо уходить. Соответственно, ты можешь оставить и партнёра, и сам остаться в смешанных чувствах, и человека в принципе можно обидеть", — рассказала Чудинова.
Ни с кем не познакомившись, человек может всё принять на свой счёт. А если в "быстрых свиданиях" участвовало условно 60 человек и ни с одним контакт так и не был налажен, это может сильно ударить по самооценке даже весьма уверенного в себе человека, считает специалист. По её словам, не стоит относиться к "быстрым свиданиям" слишком серьёзно и возлагать на них больших надежд.
"Самый главный совет: помните о том, что вы прекрасны! Помните о том, что люди разные и предпочтения у всех тоже разные. Не теряйте надежду, но и ни на что не надейтесь, как бы парадоксально это ни звучало. Относитесь к этому легко и с юмором. Идите туда без лишних ожиданий. Когда чего-то не ждёшь, всегда случается чудо!" — подчеркнула психолог.
Напомним, ранее общественник предложил запретить в России "быстрые свидания" и другие мероприятия, связанные с Днём всех влюблённых.
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